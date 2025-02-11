Кожемяко сообщил об ударе по ВСУ за погибшего вице-губернатора
Добровольческий отряд «Тигр» нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области за погибшего при выполнении боевых задач командира отряда, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.
«Боевая работа в честь памяти командира отряда «Тигр» Сергея Ефремова с позывным «Кубинец», — говорится в видеоролике, прикрепленном к посту.
Сергею Ефремову был 51 год, он погиб 2 февраля, «выезжая на рекогносцировку» (изучение местности) в Курской области. Его сын также выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.
В июне 2022 года вместе с Кожемяко организовал добровольческий отряд «Тигр», а в августе 2024 года, во время вторжения ВСУ на территорию Курской области, Ефремов отправился вместе с бойцами отряда для участия в освобождении приграничной зоны региона.
Он окончил Военную академию Генштаба, в разные годы был вице-мэром Уссурийска и заместителем председателя ДОСААФ России по экономике и финансам. В феврале 2024 года Кожемяко назначил Ефремова вице-губернатором Приморского края, он также был удостоен званий «Герой Приморья» и «Герой ДНР».
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