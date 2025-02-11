В Ленобласти выплату контрактникам повысили до ₽2,5 млн

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В Ленинградской области увеличили сумму региональной выплаты для заключивших контракт на участие в спецоперации до 2,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выплата включает в себя земельный сертификат на участок в области, который можно заменить на денежный эквивалент в размере 419,6 тыс. руб.

Поддержка распространяется на военнослужащих из всех регионов России.

Выплата за подписание контракта в Ленинградской области последний раз повышалась в августе 2024 года до 2,1 млн руб. Тогда же власти сообщали о земельном сертификате, который гарантирует право на бесплатный участок по завершении контракта в регионе вне очереди.

В Санкт-Петербурге выплаты контрактникам повышались уже трижды за последние месяцы. 20 января 2025 года сумма единовременной выплаты снова увеличилась — до 2,5 млн руб., в то время как ежемесячная выплата осталась на уровне 210 тыс. руб.