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Приморье
Военная операция на Украине ,  
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В Приморье размер выплаты контрактникам подняли до миллиона рублей

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко увеличил до 1 млн руб. размер единовременной выплаты участникам военной операции, заключившим контракт с 20 января 2025 года, сообщила пресс-служба правительства края.

В совокупности с федеральной выплатой вознаграждение составит 1 млн 400 тыс. руб.

Получателями станут те, кто заключил контракт военнослужащего или сотрудника Росгвардии, а также заключившие контракт о прохождении военной службы в «именных» подразделениях, говорится в сообщении.

К тому же в связи с поручением президента России Владимира Путина теперь на выплату матпомощи в Приморье имеют право военнослужащие, участвующие в боевых действиях на российско-украинской границе и приграничных территориях субъектов страны.

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Общество
Фото:Eva Mont / Shutterstock

В августе власти Приморья увеличили единовременную выплату до 800 тыс. руб. тем, кто заключил контракт на участие в спецоперации с 1 августа 2024 года. С учетом федеральных 400 тыс. руб. она составила тогда 1 млн 200 тыс. руб.

При этом мобилизованным, а также призывникам, заключившим контракт с Минобороны России, размер региональной выплаты не увеличили, он по-прежнему составлял 500 тыс. руб. Однако материальная помощь этим категориям граждан все равно выросла за счет федеральной части. «В совокупности размер региональной и федеральной выплат данным категориям составит 900 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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Приморье выплаты Военная операция на Украине Олег Кожемяко
Олег Кожемяко фото

Олег Кожемяко

политик, губернатор Приморского края
17 марта 1962 года
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