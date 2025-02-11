Отказ Макрона пожать руку Моди попал на видео

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На саммите по искусственному интеллекту в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон не пожал руку премьер-министру Индии Нарендре Моди. Этот момент попал на видео.

На кадрах, которые опубликовали с конференции, видно, как Макрон идет вдоль первого ряда, на котором сидят зрители и гости саммита. Он жмет руку вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, проходит дальше и оказывается перед премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Макрон протянул руку, Моди потянулся в ответ, но президент Франции в итоге пожал руку сидящим за ним людям. Затем он пошел здороваться с генсеком ООН Антониу Гутерришем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Саммит по искусственному интеллекту проходил в Париже 10–11 февраля 2025 года и был посвящен обсуждению ключевых аспектов будущего ИИ, включая его влияние на общественные интересы, инновации, культуру и глобальное управление. Индия была одной из стран-сопредседателей саммита.