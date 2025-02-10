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Российский Су-57Э совершил первый полет на выставке Aero India. Видео

Российский Су-57Э совершил первый полет на выставке Aero India 2025

Российский Су-57Э совершил первый полет на выставке Aero India. Видео
Video

Экспортный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57Э совершил первый полет на авиакосмической выставке Aero India 2025, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Наш Су-57 покорил небо на Aero India 2025 <...> самолет вызвал настоящий ажиотаж», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале корпорации.

Истребитель с заслуженным летчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом на борту находился в небе около десяти минут, передает ТАСС. По его данным, это первый тренировочный полет Су-57Э перед демонстрационными вылетами на выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля в Бангалоре.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года. Истребитель использовался российскими воздушно-космическими силами (ВКС) в зоне спецоперации на Украине.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Первые контракты на экспорт истребителя Су-57 «Рособоронэкспорт» подписал в середине ноября 2024 года. С какими странами заключили договоры, глава компании Александр Михеев тогда не уточнил.

Накануне в Минобороны Индии заявили, что рассматривают возможность закупок истребителя для собственной армии.

Первая зарубежная демонстрация истребителя прошла на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае во время визита секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай.

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Теги
Су-57 истребитель полет Индия Ростех
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