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На Патриарших появятся автоматические шумомеры для контроля громкости

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Новости Москвы

В Москве в районе Патриарших прудов и мест отдыха у воды появятся автоматические шумомеры, которые будут помогать привлекать к ответственности нарушителей допустимого уровня шума — например, тех, кто слушает слишком громкую музыку. Об этом рассказал заместитель руководителя по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов. Его выступление в ходе круглого стола в Мосгордуме цитирует агентство городских новостей «Москва».

По его словам, таких комплексов будет сначала около 30 штук. Прежде всего шумомеры установят там, где чаще всего возникает проблема слишком высокого уровня шума. Это, например, Патриаршие пруды, где уже тестировали соответствующее оборудование. «И дальше будем ориентироваться на те точки, где чаще всего мы с проблемой шума сталкиваемся. Это шум на реке. Есть места, где люди снимают яхты, какие-то суда, громко слушают музыку. Мы в таких местах точно будем ставить, где есть жалобы. И конечно же, спальные районы», — сказал Чернов.

ЦОДД планирует определить и другие места, где появятся такие комплексы, заявил Чернов. Также они будут устанавливаться по заявкам жителей города.

В январе ЦОДД сообщил, что в столице появится комплекс фотовидеофиксации, который будет измерять уровень шума на дорогах и поможет наказывать водителей авто без глушителей или со слишком громкой музыкой. Но для его полноценной работы нужны изменения в законодательстве, чтобы определить предельные допустимые уровни шума. Столичный парламент уже внес в Мосгордуму соответствующий законопроект.

Первые устройства, фиксирующие слишком громкий шум, появились в столице в 2021 году. Один из них установили в тестовом режиме в районе станции метро «Чистые пруды», где жители жаловались на шум от транспорта.

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