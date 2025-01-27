В Москве появится система борьбы с громкими автомобилями

Комплекс фотовидеофиксации «Эфир» (Фото: ЦОДД)

В Москве появится комплекс фотовидеофиксации, который будет измерять уровень шума на дорогах и поможет наказывать водителей авто без глушителей или со слишком громкой музыкой. Об этом сообщается на сайте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Комплекс под названием «Эфир» поможет бороться с чрезмерно громкими автомобилями и мотоциклами, в январе он прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте. «С 2021 года ЦОДД испытывал комплекс и проводил исследования допустимого уровня шума от транспортных средств», — уточняется в сообщении.

Однако для его полноценной работы требуются изменения в законодательстве, рассказали в ЦОДДе. В том числе нужно установить предельные уровни шума и определить ответственность за их превышение. В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект, разработанный в столичном парламенте. А пока «специалисты ЦОДДа продолжат тестировать работу комплекса и подбирать оптимальные места для его установки, где измерение уровня шума наиболее актуально», — заявили в центре.

«Эфир» — это 12-килограммовый прибор, который представляет собой камеру с четырьмя микрофонами, сообщила газета «Коммерсантъ». Комплекс одновременно принимает и обрабатывает информацию с микрофонов и видеомодуля, что позволяет определить, какая именно машина или мотоцикл стали источником шума. Диапазон измерения громкости звука — от 60 децибел (что соответствует звуку фортепиано или умеренно громкому разговору) до 120 децибел (тревожная сирена или отбойный молоток).

Разработчиком «Эфира» является московская компания «ИТБ Софт», говорится в документации Росстандарта. Ее компания-учредитель, в свою очередь, ранее уже была подрядчиком структур мэрии Москвы — в том числе создавала информационную систему для мониторинга нарушений правил парковок, а также систему мониторинга речного транспорта, сообщает «Коммерсантъ».