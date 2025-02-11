Путин призвал задействовать в экономике атомный потенциал России

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

Уникальный потенциал атомной промышленности России должен быть в полной мере задействован в модернизации экономики и обороноспособности страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственном послании по случаю Дня российской науки и 80-летия отечественной атомной отрасли.

«Необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, уделять особое внимание разработке новых установок — таких, как модульные реакторы малой мощности и реакторы на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего», — говорится в приветствии.

Путин также отметил, что приоритетными задачами является участие в перспективных космических и арктических программах.

Летом 2024 года Financial Times (FT) сообщила об успешном продвижении Россией, на чью долю приходится почти половина всех международных соглашений по строительству новых АЭС, своих атомных проектов в странах глобального Юга, что способствует укреплению ее международных связей и расширению влияния.

По данным FT, до февраля 2022 года на долю России приходилось около половины всех международных соглашений по строительству АЭС, поставкам реакторов и топлива, выводу из эксплуатации или обращению с отходами. На долю ее основных конкурентов в секторе атомной энергетики — Китая, Франции, Японии, Южной Кореи и США — приходилось около 40%. Россия также доминирует в обогащении урана: по данным газеты, на нее приходится доля 27,7%, ближайшие конкуренты — Китай (6,3%) и США (4,9%).

Как отметил FT, основной «мягкой силой» для России всегда были нефть и газ, однако после начала спецоперации на Украине и жестких антироссийских санкций Кремль «лишился привычных рычагов влияния». В то же время атомный сектор, который не находится под санкциями, может создать «долгосрочные политические связи и исключает попытки Запада изолировать режим Путина».