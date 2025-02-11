Министр из Якутии потерял ногу в зоне спецоперации и проходит лечение
Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев проходит лечение в Москве после получения ранения в зоне военной операции на Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Шамаев рассказал, что он подорвался на противопехотной мине во время разведки местности. «Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в моей эвакуации, особенно Момона — он тащил меня на себе больше 4 км. <...> Три дня пути до Белгорода. По дороге оперировали в госпиталях», — написал он.
По словам министра, сейчас он находится в госпитале в Москве, где его снова прооперировали: «еще немного укоротили ногу». «Это уже четвертая операция, кажется. Возможно, будет еще одна, но врачи не загадывают, и я тоже», — добавил Шамаев.
В начале февраля в зоне спецоперации погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, когда выезжал на рекогносцировку. Он был начальником приморского добровольческого отряда «Тигр». Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Ефремову было присвоено звание Героя России посмертно.
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