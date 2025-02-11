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Военная операция на Украине ,  
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Министр из Якутии потерял ногу в зоне спецоперации и проходит лечение

Сюжет
Военная операция на Украине
Петр Шамаев
Петр Шамаев (Фото: PetrShamaev / Telegram)

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев проходит лечение в Москве после получения ранения в зоне военной операции на Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Шамаев рассказал, что он подорвался на противопехотной мине во время разведки местности. «Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в моей эвакуации, особенно Момона — он тащил меня на себе больше 4 км. <...> Три дня пути до Белгорода. По дороге оперировали в госпиталях», — написал он.

По словам министра, сейчас он находится в госпитале в Москве, где его снова прооперировали: «еще немного укоротили ногу». «Это уже четвертая операция, кажется. Возможно, будет еще одна, но врачи не загадывают, и я тоже», — добавил Шамаев.

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