«Телеграф» узнал о плане Зеленского баллотироваться на новый срок
Президент Украины Владимир Зеленский будет баллотироваться на новый срок, пишет украинское издание «Телеграф» со ссылкой на источники в окружении политика.
«С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу на президентских выборах. При одном условии — если не будет баллотироваться бывший главнокомандующий Валерий Залужный. Сейчас он главный конкурент действующего главы государства. Время от времени его называют лидером рейтинга доверия среди украинцев», — пишет издание.
«Телеграф» отмечает, что публично Зеленский не комментирует возможность нового выдвижения в лидеры государства, в каждом интервью он лишь отмечает, что для него на первом месте в списке задач стоит окончание конфликта. Однако в его окружении говорят, что решение уже принято.
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