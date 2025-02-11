Аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска возобновили работу
Три из четырех российских аэропортов, работа которых утром прерывалась для обеспечения безопасности полетов, возобновили штатное функционирование, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
С раннего утра авиаузлы Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска временно не принимали и не отправляли рейсы. С 8:30 мск ограничения сняли в Казани, Саратове и Ульяновске. Информации о возобновлении работы кировского аэропорта Победилово пока нет.
«В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань», — рассказал Кореняко.
В Саратовской области этой ночью объявляли угрозу атаки беспилотников. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о сбитых дронах и поврежденном промышленном предприятии. По данным Минобороны, над территорией региона уничтожили 18 БПЛА, а всего над Россией — 40, в том числе над Ростовской, Брянской, Волгоградской и Белгородской областями.
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