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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска возобновили работу

Аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска возобновили работу после ограничений
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Три из четырех российских аэропортов, работа которых утром прерывалась для обеспечения безопасности полетов, возобновили штатное функционирование, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

С раннего утра авиаузлы Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска временно не принимали и не отправляли рейсы. С 8:30 мск ограничения сняли в Казани, Саратове и Ульяновске. Информации о возобновлении работы кировского аэропорта Победилово пока нет.

«В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань», — рассказал Кореняко.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Саратовской области этой ночью объявляли угрозу атаки беспилотников. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о сбитых дронах и поврежденном промышленном предприятии. По данным Минобороны, над территорией региона уничтожили 18 БПЛА, а всего над Россией — 40, в том числе над Ростовской, Брянской, Волгоградской и Белгородской областями.

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Саратов Киров Казань Ульяновск аэропорты
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