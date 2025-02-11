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Эксперты назвали плюсы и минусы использования цифрового рубля для пособий

Глава АРФГ Каганов: у цифрового рубля две идеи — дешевизна и контроль

Использование цифрового рубля для социальных выплат позволит властям следить за тем, чтобы бюджетные средства тратились по назначению, рассказали опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Центробанк и Федеральное казначейство с 25 августа 2025 года планируют начать эксперимент по использованию цифрового рубля для выплат социальных пособий и расходов на капитальное строительство.

Как отметил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов, у цифрового рубля сегодня «две основные идеи: дешевизна и контроль». Он пояснил, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для обычных людей и очень дешевыми для бизнеса. При этом люди не смогут покупать, например, на детские пособия алкоголь и сигареты.

Каганов подчеркнул, что на транзакции, совершенные в цифровых рублях, также будет распространяться закон о банковской тайне, хотя процесс получения данных о них и упростится. Однако получить эту информацию смогут лишь правоохранительные органы в рамках уголовного дела, заверил глава АРФГ.

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Финансы
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тимур Аитов рассказал, что ЦБ сможет следить за движением цифровых рублей «как по отдельности, так и группами». Он объяснил, что технически на них можно нанести групповой признак, то есть «окрасить».

«При платеже система будет распознавать этот признак у цифровых рублей и реагировать по заданным параметрам. Это не позволит, например, потратить материнский капитал или другие социальные выплаты нецелевым образом», — сказал Аитов.

Он отметил, что в экспертной среде считают, что «окрашенные» рубли могут иметь меньшую ценность, что приведет к возникновению двух видов цифровых рублей — «подешевле, с ограничениями, и подороже, без запретов».

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Его выпуск для широкого круга клиентов планируется начать с 1 июля 2025 года. Все формы денег будут равны между собой и будут подлежать обмену в соотношении один к одному.

Эмитентом цифровых рублей будет Банк России. Они будут выпускаться в виде цифрового кода, а храниться — на цифровых кошельках, открытых на платформе ЦБ. При этом открыть цифровой кошелек и пользоваться цифровыми рублями можно будет только через мобильные приложения коммерческих банков, которые будут выполнять роль посредников между клиентами и Банком России. 

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цифровой рубль соцвыплаты Центробанк пособия
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