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Политика ,  
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Politico сообщила о посягательстве главы ЕК на внешнюю политику Евросоюза

Politico: глава ЕК посягает на внешнюю политику Евросоюза, но это не ее функция
Фон дер Ляйен чаще стала вмешиваться во внешнюю политику Евросоюза, хотя это не входит в ее должностные обязанности. Парламентарии и депутаты выражают недовольство действиями главы ЕК
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается взять под свой контроль вопросы внешней политики ЕС, хотя это не ее функция, пишет Politico.

«Урсула фон дер Ляйен при каждом удобном случае захватывает крошку власти во внешних вопросах», — сказал член Европарламента Начо Санчес Амор, близкий к бывшему главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, с которым у фон дер Ляйен были разногласия, отмечает Politico. Амор напомнил, что внешняя политика входит в компетенцию Совета ЕС, а также соответствующего еврокомиссара. Еврокомиссия в системе управления ЕС распоряжается финансированием.

Так, два неназванных дипломата в разговоре с изданием сообщили, что фон дер Ляйен не консультировалась со странами-членами, прежде чем объявить о партнерстве с Иорданией на сумму €3 млрд.

«Мы оказались перед свершившимся фактом, в то время как мы оплачиваем счета. Это не первый раз, когда фон дер Ляйен устраивает такой трюк, потому что она хочет подружиться с мировыми лидерами. [Страны-члены] сыты этим по горло», — добавил дипломат.

С декабря в новом составе после выборов должности верховного дипломата ЕС и главы Евросовета занимают Кая Каллас и Антониу Кошта вместо Борреля и Шарля Мишеля соответственно, а фон дер Ляйен стала председателем на второй срок. Politico отмечает, что у главы ЕК есть возможность наладить отношения с этими новыми чиновниками, в то время как отношения с их предшественниками у нее были сложными. Однако есть и первые признаки того, что и с ними у нее может возникнуть напряженность — например, ввиду сокращения финансирования ведомства Каллас, которая уже выражала недовольство нынешним дипломатическим присутствием ЕС в мире.

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За единолично принимаемые решения фон дер Ляйен критикуют не впервые за последнее время. В декабре источники Politico выражали недовольство тем, что она заключила соглашение по свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка MERCOSUR, несмотря на несогласие с этим Франции и европейских фермеров.

«Фон дер Ляйен пошла дальше, чем любой другой председатель Еврокомиссии, в интерпретации своего мандата», — сказал тогда один из собеседников газеты. Издание отмечало, что высокопоставленные дипломаты ЕС обратились к Коште с просьбой восстановить «баланс сил».

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Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия внешняя политика Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен фото

Урсула фон дер Ляйен

политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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