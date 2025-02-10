В Думу внесут законопроект о создании списка разрешенных имен для детей

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий создание списка разрешенных имен для детей, сообщила замглавы думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в ходе трансляции в телеграм-канале.

«Мы с Минюстом на постоянной связи, даже на уровне идеи мы с ними сейчас общаемся. Текст готов, все готово, пояснительная», — рассказала она (цитата по ТАСС).

Проект закона будет готов к внесению в Думу, когда депутаты найдут «вариант того, откуда мы можем выбирать вот эти имена», добавила Буцкая. По ее словам, предлагается создать «большой закрытый список» имен, которыми можно будет называть детей.

«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — подчеркнула депутат. Она отметила, что изначальная идея при разработке законопроекта заключалась в том, чтобы запретить давать девочкам мужские имена, а мальчикам — женские.

По Семейному кодексу, ребенку нельзя дать имя, в котором фигурируют цифры, числительные, символы и знаки, помимо дефиса. Новорожденного также нельзя назвать бранным словом, кроме того, в имени не должно быть указания на ранг, должность или титул.

В конце января партия «Новые люди» предложила разрешить несовершеннолетним детям менять необычные имена без разрешения родителей, если они подвергаются травле. Депутаты отметили, что в Москве в 2023 году новорожденных называли Люцифером, Европой, Сахаром и Китом, а также давали имена героев из игры Dota 2: Инвокер, Мирана, Лунара и т.д.