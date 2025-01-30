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Общество ,  
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«Новые люди» предложили разрешить детям менять свои необычные имена

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Партия «Новые люди» предложила Министерству труда и социальной защиты России, которое в стране курирует загсы, разрешить детям с необычными именами менять их до наступления совершеннолетия по собственному желанию, если они подвергаются травле. Соответствующий документ партия направила главе ведомства Антону Котякову (копия документа есть у РБК).

«Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и в случае Вашей поддержки поручить профильным органам исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации», — говорится в обращении «Новых людей».

Депутаты отметили, что только в Москве в 2023 году новорожденным дали свыше 7 тыс. различных имен. Среди них — Люцифер, Донателла, Европа, Сахар и Кит. Детей также называют именами из игры Dota 2: Инвокер, Мирана, Лунара и т.д., указывают в партии.

«В подобных случаях стоит предоставить право органам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) изменять имя ребенка без согласия родителей — по заявлению самого ребенка и представителя образовательной организации, который может подтвердить, что необычное имя стало причиной травли», — считают парламентарии.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В таком случае новое имя ребенку смогут присвоить только из перечня традиционных распространенных в России имен. Такой механизм обеспечит баланс между защитой интересов ребенка и необходимостью предотвратить импульсивную или необоснованную смену имени, пояснили в партии.

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, чаще всего в 2024 году в столице новорожденных девочек называли Софиями, а мальчиков — Михаилами. Детей с такими именами было зарегистрировано более 1,8 тыс. и более 2,2 тыс. соответственно.

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