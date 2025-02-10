Небензя увидел в обвинениях против USAID доказательства правоты Москвы
Все предыдущие заявления со стороны России о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) занимается финансированием радикалов по всему миру, оказались правдой. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Мы давно говорили о том, что оно [USAID] финансирует радикалов по всему миру. Просто раньше это списывали на российскую пропаганду, а в итоге все оказалось правдой», — приводит его слова ТАСС.
В связи с этим, как выразился Небензя, сообщения о разоблачении деятельности американского агентства «не вызывают никакого удивления».
USAID — это американское независимое правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития. В частности, с 24 февраля 2022 года размер помощи USAID Украине превысил $30 млрд.
После прихода к власти в США Дональд Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь на 90 дней. По информации Reuters, в команде Трампа запланировали сократить штат USAID до 294 человек против 10 тыс., которые работают там сейчас, то есть более чем в 30 раз.
Президент обвинял агентство в коррупции на «невиданном ранее» уровне и трате денег «в значительной степени мошенническим путем», в связи с чем призвал к закрытию организации.
Предприниматель Илон Маск ранее в X назвал USAID «змеиным гнездом левых радикалов-марксистов, которые ненавидят Америку».
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