Находившийся в розыске мужчина проткнул ножом машину Росгвардии
Росгвардейцы задержали мужчину в розыске, после того как тот, сопротивляясь, воткнул нож в капот служебной машины, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
В Росгвардии уточнили, что сотрудники заметили человека, подходящего под описание из карточки разыскиваемого, во время патрулирования, так как тот вел себя неадекватно. Во время задержания подозреваемый начал сопротивляться и размахивать ножом.
Сейчас его передали в полицию.
В апреле 2024 года жителя Московской области, который находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, задержали в Адлере с тушей дельфина.
Сотрудники уголовного розыска по городу Сочи нашли в соцсети видео, на котором мужчина забрал с пляжа тушу дельфина и занес в подъезд жилого дома. Оперативники установили его личность и выяснили, что это 40-летний житель Московской области, который находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что мужчина понес тушу дельфина домой, чтобы его приготовить.
Читайте РБК в Telegram.
Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»
«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ
«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким
РБК запускает винный салон. Расписание
Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
ЕС собрался захватывать российские танкеры
По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально