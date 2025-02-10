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Общество ,  
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Находившийся в розыске мужчина проткнул ножом машину Росгвардии

Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ
Фото: Росгвардия. Северо-Западный округ

Росгвардейцы задержали мужчину в розыске, после того как тот, сопротивляясь, воткнул нож в капот служебной машины, сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

В Росгвардии уточнили, что сотрудники заметили человека, подходящего под описание из карточки разыскиваемого, во время патрулирования, так как тот вел себя неадекватно. Во время задержания подозреваемый начал сопротивляться и размахивать ножом.

Сейчас его передали в полицию.

Российского инвестора бренда спорткаров Spyker объявили в розыск
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В апреле 2024 года жителя Московской области, который находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, задержали в Адлере с тушей дельфина.

Сотрудники уголовного розыска по городу Сочи нашли в соцсети видео, на котором мужчина забрал с пляжа тушу дельфина и занес в подъезд жилого дома. Оперативники установили его личность и выяснили, что это 40-летний житель Московской области, который находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что мужчина понес тушу дельфина домой, чтобы его приготовить.

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Теги
Архангельская область Северодвинск розыск Росгвардия задержание
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