Российского инвестора бренда спорткаров Spyker объявили в розыск
Бизнесмен Михаил Пессис был объявлен в розыск после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч.4 ст. 159 УК), об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.
Один из собеседников РБК рассказал, что следствие ходатайствовало о заочном аресте бизнесмена. В настоящее время он находится в федеральном и международном розыске.
Михаил Пессис — бывший партнер миллиардера Бориса Ротенберга по проекту создания спорткаров Spyker. В 2020 году голландская компания Spyker планировала возобновить производство спорткаров. Инвесторами стали глава дизайнерской и маркетинговой компании Milan Morady Пессис и Ротенберг, основавший автоспортивную программу SMP Racing и фирму BR Engineering по производству гоночных прототипов.
РБК направил запрос в Milan Morady и в компанию M13, руководителем которой также указан Пессис.
Борис Ротенберг занимает 93 место в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2024 год, его состояние журнал оценил в $1400 млн. Он бывший совладелец СМП Банка.
Марка Spyker известна с конца XIX века, ее основатели — братья Спайкер — занимались изготовлением конных экипажей, а с 1900 года начали выпускать автомобили. Компания просуществовала до 1926 года. Права на имя выкупил бизнесмен Виктор Мюллер, возродивший в 1999 году бренд Spyker. Однако в 2011 году компания снова стала банкротом, в 2015 году Spyker объявил еще в 2015 году. Однако серийное производство машин так и не было запущено.
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