СК попросил продлить арест обвиняемым в убийстве генерала Кириллова
Следственный комитет России попросил продлить срок ареста трех фигурантов по делу о теракте, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Басманного суда Москвы.
«В суд поступило ходатайство следователя о продлении Ахмаджону Курбонову, Рамазану Падиеву и Батухану Точиеву меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказали в суде.
Рассмотрение дела назначено на 13 февраля 2025 года.
По версии следствия, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре 2024 года. Оба получали от пока неустановленного куратора деньги, предназначенные для Курбонова.
Взрыв, в результате которого погиб 54-летний генерал Кириллов, произошел утром 17 декабря в жилом комплексе «Среда» на Рязанском проспекте. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший возле подъезда дома.
Начальник войск РХБЗ вместе с адъютантом, майором Ильей Поликарповым, вышли из подъезда в 6:12 мск, после чего произошел взрыв. Кириллов и Поликарпов погибли на месте. В живых остался водитель служебной Toyota Camry, который в этот момент сидел в салоне машины.
Генерал периодически проводил брифинги Минобороны России. На одном из них в декабре 2024 года он заявил о подготовке СБУ провокации с использованием боевого отравляющего вещества.
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