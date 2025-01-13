«Ъ» узнал о новых фигурантах дела об убийстве генерала Кириллова

Два уроженца Ингушетии сняли для предполагаемого исполнителя теракта жилье в Подмосковье, их задержали в Сибири, пишет «Ъ». По данным оперативников, задержанные являются членами запрещенной террористической группы

Последствия взрыва в жилом доме на Рязанском проспекте в Москве, 17 декабря 2024 г. (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

В деле об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова появились два новых фигуранта — они сняли жилье в Подмосковье для предполагаемого исполнителя теракта, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, предполагаемыми пособниками задержанного Ахмада Курбанова являются уроженцы Ингушетии, занимавшиеся мелким бизнесом в Москве. Как пишет газета, по версии оперативных служб, незадолго до взрыва, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, одному из фигурантов дела позвонил знакомый, проживающий за границей, и попросил обеспечить жильем «азиата». Тот, в свою очередь, попросил подыскать жилье своего земляка, который нашел квартиру в Электроуглях.

Уроженцы Ингушетии перевели деньги за квартиру, оформив ее на свои документы, и передали ключи Курбанову при встрече в одном из торговых центров. По информации «Ъ», узнав о теракте, оба мужчины «ударились в бега», однако силовики их вычислили и задержали в Сибири. Их отправили под административный арест на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. По истечении сроков их отправят в Москву.

Газета пишет, что, по данным оперативников, новые фигуранты дела относятся к боевому крылу группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева, которое признано террористическим решением военного суда и запрещено в России.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

Утром 17 декабря 2024-го возле дома в Москве, из которого вышли Кириллов и Поликарпов, прогремел взрыв. Следователи полагают, что взрывное устройство заложили в самокат, который был припаркован около подъезда. Генерал и его помощник погибли.

Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК), об убийстве (ст. 105 УК) и о незаконном обороте боеприпасов (ст. 222 УК). На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве — гражданин Узбекистана 1995 года рождения Ахмад Курбанов. Он сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. 19 декабря его арестовали.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и «тяжелейшим проколом» российских спецслужб. Кириллову посмертно присвоили звание Героя России.