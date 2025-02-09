В Госдуме подготовили законопроект о сокращенной рабочей неделе
В Госдуме разработали законопроект о сокращении последнего рабочего дня на один час, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
Законопроект предлагает внести изменения в Трудовой кодекс и сократить продолжительность последнего рабочего дня недели на один час «при сохранении установленной нормы рабочего времени».
Нилов отметил, что сейчас работодатель имеет право уменьшить количество рабочего времени в пятницу, но целесообразно закрепить норму законодательно.
Автор законопроекта считает, что сокращение рабочего дня повысит качество жизни и здоровья сотрудников и увеличит производительность предприятий.
В середине января Нилов заявил, что в России длина рабочей недели может сократиться до четырех дней. По словам депутата, практику можно будет ввести, когда в стране произойдет оптимизация, роботизация труда, а также развитие искусственного интеллекта, что позволит увеличить производительность и снизить личное присутствие.
При этом изменения должны происходить «эволюционно», без излишнего регулирования и вмешательства, добавил депутат.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин