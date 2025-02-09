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Общество ,  
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В Госдуме подготовили законопроект о сокращенной рабочей неделе

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Госдуме разработали законопроект о сокращении последнего рабочего дня на один час, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Законопроект предлагает внести изменения в Трудовой кодекс и сократить продолжительность последнего рабочего дня недели на один час «при сохранении установленной нормы рабочего времени».

Нилов отметил, что сейчас работодатель имеет право уменьшить количество рабочего времени в пятницу, но целесообразно закрепить норму законодательно.

Автор законопроекта считает, что сокращение рабочего дня повысит качество жизни и здоровья сотрудников и увеличит производительность предприятий.

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

В середине января Нилов заявил, что в России длина рабочей недели может сократиться до четырех дней. По словам депутата, практику можно будет ввести, когда в стране произойдет оптимизация, роботизация труда, а также развитие искусственного интеллекта, что позволит увеличить производительность и снизить личное присутствие.

При этом изменения должны происходить «эволюционно», без излишнего регулирования и вмешательства, добавил депутат.

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Госдума рабочая неделя ЛДПР
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