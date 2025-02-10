Мавзолей Ленина на Красной площади закроется на два месяца
Вход в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля 2025 года для профилактических работ, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России.
Там уточнили, что доступ будет закрыт и к некрополю у Кремлевской стены.
Мавзолей могут закрывать на профилактические работы два раза в год, их состав обычно не разглашается. В 2017 году специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений занимались улучшением сохранности забальзамированного еще в 1924 году тела Ленина.
В 2024 году мавзолей закрывали три раза, в связи с проведением государственных праздников, уточнили тогда в ФСО.
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