ФСО: Мавзолей Ленина на Красной площади закроется на два месяца

Мавзолей Ленина на Красной площади закроется на два месяца

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Вход в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади будет закрыт с 18 февраля по 14 апреля 2025 года для профилактических работ, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России.

Там уточнили, что доступ будет закрыт и к некрополю у Кремлевской стены.

Мавзолей могут закрывать на профилактические работы два раза в год, их состав обычно не разглашается. В 2017 году специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений занимались улучшением сохранности забальзамированного еще в 1924 году тела Ленина.

В 2024 году мавзолей закрывали три раза, в связи с проведением государственных праздников, уточнили тогда в ФСО.