В Бурятии пьяный водитель без прав сбил девочку на тюбинге
Пьяный 25-летний водитель УАЗа без прав сбил в селе Ошурково Иволгинского района Бурятии четырехлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«В результате ДТП ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что девочка каталась на горке в сопровождении своего дедушки. Там также напомнили, что кататься на ватрушках нужно только в строго отведенном для этого месте.
В начале февраля в Набережных Челнах пьяного водителя задержали только после погони со стрельбой. Уходя от погони, автомобиль Mercedes-Benz нарушал правила дорожного движения, проезжал на красный сигнал светофора и выезжал на встречную полосу. Полицейские смогли его остановить, применив табельное оружие.
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