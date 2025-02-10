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Общество ,  
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В казанской квартире нашли четыре тела молодых людей, порошки и бутылки

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Тела четырех молодых человек и, предположительно, наркотические вещества обнаружены в съемной квартире в одном из домов по улице Гарифьянова в Казани, сообщило местное издание KazanFirst со ссылкой на свои источники.

Погибшими стали 20-летний студент КГЭУ, 24-летний студент КГМУ, а также их 19-летний и 22-летний знакомые. Последнего нашли в ванной, тогда как всех остальных — в комнате, уточнило KazanFirst. Их обнаружили спустя примерно шесть часов после смерти.

РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Республике Татарстан.

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В МВД города газете «Аргументы и факты» сообщили, что двое студентов приехали из Чистопольского и Алексеевского районов республики.

По данным издания, на месте обнаружили белый и зеленый порошки, а также электронные весы и бутылки с остатками неизвестного вещества. На телах не обнаружили признаков насильственной смерти, а основной ее версией стала передозировка наркотиков.

По сведениям газеты, возбуждено уголовное дело об убийстве.

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наркотики Казань передозировка новости
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