В казанской квартире нашли четыре тела молодых людей, порошки и бутылки
Тела четырех молодых человек и, предположительно, наркотические вещества обнаружены в съемной квартире в одном из домов по улице Гарифьянова в Казани, сообщило местное издание KazanFirst со ссылкой на свои источники.
Погибшими стали 20-летний студент КГЭУ, 24-летний студент КГМУ, а также их 19-летний и 22-летний знакомые. Последнего нашли в ванной, тогда как всех остальных — в комнате, уточнило KazanFirst. Их обнаружили спустя примерно шесть часов после смерти.
РБК обратился за комментарием в СУ СК России по Республике Татарстан.
В МВД города газете «Аргументы и факты» сообщили, что двое студентов приехали из Чистопольского и Алексеевского районов республики.
По данным издания, на месте обнаружили белый и зеленый порошки, а также электронные весы и бутылки с остатками неизвестного вещества. На телах не обнаружили признаков насильственной смерти, а основной ее версией стала передозировка наркотиков.
По сведениям газеты, возбуждено уголовное дело об убийстве.
Читайте РБК в Telegram.
Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками
Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ
В Москве изменят правила аренды самокатов. Подробности
РБК запускает винный салон. Расписание
Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на вторичное жилье
Генетики назвали самые выносливые народы России
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин