ТАСС узнал об отсутствии криминала в травмировании комментатора Скворцова
Обстоятельства травмирования спортивного комментатора Романа Скворцова, госпитализированного в реанимацию в Новосибирске, по предварительным данным, не содержат криминальной составляющей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Предварительно, никакого криминала нет», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что заявление об избиении 49-летнего Скворцова пока не поступало, а сам комментатор сказал оперативникам, что не помнит обстоятельств получения травмы.
«Скворцов в сознании», — отметили в правоохранительных органах. У него диагностировали ушиб головного мозга и гематому.
В больнице агентству уточнили, что о состоянии пациента пока сложно говорить. Его перевели в отделение анестезиологии и реаниматологии из отделения реанимации-токсикологии.
Телекомментатор попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. Его коллега, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, заявил, что «ситуация серьезная». Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что на Скворцова могли напасть на улице.
Комментатора доставили в машине скорой помощи с травмой головы с Красного проспекта, где, как показывает 2ГИС, находится скопление баров и ресторанов, уточнил ТАСС. Полиция проводит проверку.
В Новосибирске 8 и 9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.
Читайте РБК в Telegram.
Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками
Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ
В Москве изменят правила аренды самокатов. Подробности
РБК запускает винный салон. Расписание
Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на вторичное жилье
Генетики назвали самые выносливые народы России
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин