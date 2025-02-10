ТАСС узнал об отсутствии криминала в травмировании комментатора Скворцова

Роман Скворцов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Обстоятельства травмирования спортивного комментатора Романа Скворцова, госпитализированного в реанимацию в Новосибирске, по предварительным данным, не содержат криминальной составляющей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Предварительно, никакого криминала нет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что заявление об избиении 49-летнего Скворцова пока не поступало, а сам комментатор сказал оперативникам, что не помнит обстоятельств получения травмы.

«Скворцов в сознании», — отметили в правоохранительных органах. У него диагностировали ушиб головного мозга и гематому.

В больнице агентству уточнили, что о состоянии пациента пока сложно говорить. Его перевели в отделение анестезиологии и реаниматологии из отделения реанимации-токсикологии.

Телекомментатор попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. Его коллега, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, заявил, что «ситуация серьезная». Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что на Скворцова могли напасть на улице.

Комментатора доставили в машине скорой помощи с травмой головы с Красного проспекта, где, как показывает 2ГИС, находится скопление баров и ресторанов, уточнил ТАСС. Полиция проводит проверку.

В Новосибирске 8 и 9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.