Бекмансуров устроил стрельбу в пермском вузе в самый загруженный день

Тимур Бекмансуров (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете именно в тот день в сентябре 2021 года, когда было больше всего присутствующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела в распоряжении.

Согласно документам, Бекмансуров также ранее прошел курс по обучению стрельбе и приобрел дальнобойное охотничье ружье и боеприпасы к нему, заряженные картечью на крупного зверя, чтобы «увеличить убойную силу и поражающий эффект».

Стрелок также давно планировал совершить массовое убийство, потому что ненавидел людей, и подробно изучил ошибки других преступников при совершении массовых убийств, чтобы избежать повторения, говорится в материалах дела.

В сентябре 2021 года Бекмансуров, который тогда учился на первом курсе Пермского государственного университета, пришел туда с оружием и открыл стрельбу. Студенты и преподаватели выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

В результате нападения шесть человек погибли. 23 человека получили огнестрельные ранения, 17 выпрыгнувших из окон — травмы разной степени тяжести, еще 19 человек пережили сильный стресс. Бекмансурову ампутировали голень после ранения, которое он получил во время задержания.

В декабре 2022 года суд приговорил нападавшего к пожизненному заключению, удовлетворив ходатайство обвинения: прокуроры запрашивали максимально возможное наказание. В мае 2024-го Верховный суд России оставил в силе пожизненный приговор Бекмансурову.