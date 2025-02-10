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Стрельба в университете в Перми ,  
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Бекмансуров устроил стрельбу в пермском вузе в самый загруженный день

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Стрельба в университете в Перми
Тимур Бекмансуров
Тимур Бекмансуров (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете именно в тот день в сентябре 2021 года, когда было больше всего присутствующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела в распоряжении.

Согласно документам, Бекмансуров также ранее прошел курс по обучению стрельбе и приобрел дальнобойное охотничье ружье и боеприпасы к нему, заряженные картечью на крупного зверя, чтобы «увеличить убойную силу и поражающий эффект».

Стрелок также давно планировал совершить массовое убийство, потому что ненавидел людей, и подробно изучил ошибки других преступников при совершении массовых убийств, чтобы избежать повторения, говорится в материалах дела.

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Тимур Бекмансуров

В сентябре 2021 года Бекмансуров, который тогда учился на первом курсе Пермского государственного университета, пришел туда с оружием и открыл стрельбу. Студенты и преподаватели выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

В результате нападения шесть человек погибли. 23 человека получили огнестрельные ранения, 17 выпрыгнувших из окон — травмы разной степени тяжести, еще 19 человек пережили сильный стресс. Бекмансурову ампутировали голень после ранения, которое он получил во время задержания.

В декабре 2022 года суд приговорил нападавшего к пожизненному заключению, удовлетворив ходатайство обвинения: прокуроры запрашивали максимально возможное наказание. В мае 2024-го Верховный суд России оставил в силе пожизненный приговор Бекмансурову.

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Теги
Тимур Бекмансуров Пермь стрельба
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