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Стрельба в университете в Перми ,  
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Верховный суд утвердил пожизненный приговор пермскому стрелку

Верховный суд утвердил пожизненный срок пермскому стрелку Бекмансурову
Сюжет
Стрельба в университете в Перми
Тимур Бекмансуров
Тимур Бекмансуров (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Верховный суд России оставил в силе пожизненный приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в пермском университете. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Приговор Пермского краевого суда <...> оставить без изменений. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

В конце января Бекмансуров подал ходатайство об обжаловании решения Пермского краевого суда. В декабре 2022 года он приговорил его к пожизненному заключению, удовлетворив ходатайство обвинения: прокуроры запрашивали максимально возможное наказание.

Стрельба в пермском университете. Фоторепортаж
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Бекмансурова признали виновным в убийствах, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленном повреждении имущества. Суд пришел к выводу, что обвиняемый умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб. и удовлетворил иски потерпевших о взыскании морального и материального вреда на сумму более 23,3 млн руб. Бекмансуров признал свою вину и сотрудничал со следствием.

В сентябре 2021 года Бекмансуров, который тогда учился на первом курсе Пермского государственного университета, пришел к вузу с оружием и открыл стрельбу. Студенты и преподаватели выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.

Нападавшего задержали сотрудники ДПС младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров, которые оформляли ДТП, когда очевидец стрельбы позвал на помощь. Макаров зашел в здание вуза, выстрелил в Бекмансурова, ранил его и обезвредил. Полицейский также организовал эвакуацию из университета.

В результате нападения шесть человек погибли. 23 человека получили огнестрельные ранения, 17 человек, которые выпрыгивали из окон, получили ранения разной степени тяжести, еще 19 пережили сильный стресс. Бекмансурову ампутировали голень после ранения, которое он получил во время задержания.

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Теги
Тимур Бекмансуров Пермь стрельба Верховный суд пожизненный срок

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2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

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принять участие

12+

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