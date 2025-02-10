Путин поздравил с профессиональным праздником российских дипломатов
Президент России Владимир Путин в поздравительном письме российским дипломатам отметил «богатую и славную историю» Министерства иностранных дел и призвал в год 80-летия Великой Победы продолжать бороться с фальсификацией истории. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что сотрудники МИДа всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу.
Дипломаты неизменно «последовательно отстаивают законные национальные интересы России, обеспечивают эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности», отметил Путин.
«Несомненно, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты продолжат самую активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку», — убежден президент.
Он подчеркнул, что особого внимания требует защита прав соотечественников за рубежом.
День дипломатического работника отмечают ежегодно 10 февраля с момента учреждения праздника в 2002 году. В этот день в 1549 году было наиболее раннее упоминание о Посольском приказе, первым руководителем которого стал подьячий Иван Михайлович Висковатов (Висковатый) которому царь Иван Грозный «приказал посольское дело».
Читайте РБК в Telegram.
WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо
Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Генетики назвали самые выносливые народы России
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин