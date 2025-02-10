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Путин поздравил с профессиональным праздником российских дипломатов

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в поздравительном письме российским дипломатам отметил «богатую и славную историю» Министерства иностранных дел и призвал в год 80-летия Великой Победы продолжать бороться с фальсификацией истории. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сотрудники МИДа всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу.

Дипломаты неизменно «последовательно отстаивают законные национальные интересы России, обеспечивают эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности», отметил Путин.

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«Несомненно, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты продолжат самую активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку», — убежден президент.

Он подчеркнул, что особого внимания требует защита прав соотечественников за рубежом.

День дипломатического работника отмечают ежегодно 10 февраля с момента учреждения праздника в 2002 году. В этот день в 1549 году было наиболее раннее упоминание о Посольском приказе, первым руководителем которого стал подьячий Иван Михайлович Висковатов (Висковатый) которому царь Иван Грозный «приказал посольское дело».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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