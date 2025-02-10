«Фонтанка» сообщила о смерти двух пожилых пар в Петербурге за сутки

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Две пожилые супружеские пары были найдены мертвыми за сутки в двух районах Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственную информацию.

В воскресенье, 9 февраля, жительница города обратилась в полицию, после того как ее отец, проживающий на улице Тимуровской, перестал выходить на связь, пишет издание. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили в квартире тела 69-летнего мужчины и его 71-летней жены без признаков насильственной смерти.

По данным «Фонтанки», вечером того же дня другая петербурженка сообщила в полицию, что нашла тело своего отца и его сожительницы в квартире на улице Лермонтова в Красном Селе. Тела 65-летнего мужчины и 59-летней женщины были направлены в морг, а на месте происшествия оперативники нашли бутылку с остатками жидкости. Какая конкретно жидкость была в бутылке, издание не сообщает.

РБК обратился за комментарием в СК по Санкт-Петербургу.

В середине декабря 2024 года в квартире на Народной улице в Невском районе Санкт-Петербурга нашли тело 26-летней Фрейи Зильбер, матери внука актрисы Марии Шукшиной. Помимо тела Зильбер в квартире нашли труп 32-летнего мужчины, а также с отравлением госпитализировали 26-летнюю девушку.