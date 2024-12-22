В Петербурге нашли мертвой мать внука актрисы Марии Шукшиной

Фрейя Зильбер (Фото: Фрейя Зильбер / VK)

Тело 26-летней Фрейи Зильбер, матери внука актрисы Марии Шукшиной, нашли в одной из квартир на Народной улице в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщают «Фонтанка» и 78.ru.

По данным изданий, помимо тела Зильбер в квартире нашли труп 32-летнего мужчины, а также с отравлением госпитализировали 26-летнюю девушку.

По данным 78.ru, выжившая девушка находится в тяжелом состоянии.

РБК обратился за комментарием в управление Следственного комитета (СК) России по городу Санкт-Петербургу, к представителю Марии Шукшиной.

Зильбер получила известность в 2017 году, когда в эфире телевизионной программы Андрея Малахова рассказала о беременности от сына Шукшиной. В итоге семья актрисы признала мальчика, и с 2020 года он живет с отцом и бабушкой.