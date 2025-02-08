Трамп заявил об отказе японской Nippon Steel от покупки U.S. Steel

Трамп заявил, что Nippon Steel отказалась от покупки U.S. Steel почти за $15 млрд, но намерена сделать «значительные инвестиции» в компанию. Сделку заблокировал Байден до ухода с поста президента, компании подали в суд

Японская корпорация Nippon Steel отказалась от планов по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel, но намерена «сделать значительные инвестиции» в нее, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Я не хотел покупки [U.S. Steel], но инвестиции мне нравятся. И они намерены сделать значительные инвестиции», — сказал американский президент, добавив, что стороны проработают детали, а он будет «в качестве посредника и арбитра».

Источник Financial Times, знакомый с ситуацией, рассказал, что детали инвестиций еще не согласованы. Еще два собеседника газеты, знакомых с ситуацией, заявили, что переговоры, скорее всего, приведут к заключению сделки, которая будет «очень похожа» на первоначальное предполагаемое приобретение. Они отметили, что U.S. Steel, безусловно, сохранит свое название. Как отметили источники FT, неясно, освободит ли эта сделка Nippon от уплаты неустойки в размере $565 млн, которую она должна была заплатить, если покупка не состоится.

Дэвид Макколл, президент Объединенного профсоюза сталелитейщиков, который газета называет «самым ярым» противником покупки U.S. Steel японской компанией, заявил, что по-прежнему обеспокоен ситуацией. по словам Макколла, профсоюз не контактировал ни с одной из компаний или администрацией США по поводу инвестиций. «Наша обеспокоенность по поводу сохраняющегося интереса Nippon к US Steel остается неизменной. Nippon зарекомендовала себя как серийный мошенник на рынке сбыта своей продукции на наших рынках», — добавил он.

О готовности Nippon Steel приобрести U.S. Steel за почти $15 млрд (по $55 за акцию) было объявлено в декабре 2023 года. 3 января предшественник Трампа Джо Байден заблокировал сделку, объяснив это тем, что, по мнению экспертов по национальной безопасности и торговле, она поставит одного из крупнейших производителей стали США под иностранный контроль и создаст риск для национальной безопасности страны и критически важных цепочек поставок.

Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена «позором и коррупцией». «Он навредил будущему нашей компании, нашим работникам и нашей национальной безопасности. Он оскорбил Японию, жизненно важного для экономики и национальной безопасности союзника, и поставил под угрозу конкурентоспособность Америки. Лидеры Коммунистической партии Китая танцуют на улицах в Пекине», — сказал он.

Обе компании подали в суд с требованием отменить решение Байдена.