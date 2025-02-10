Россиянам напомнили об изменении схемы оплаты отопления с 1 марта
С 1 марта 2025 года регионы России не смогут взимать плату за отопление равномерно в течение года. Теперь платежи будут начисляться только в отопительный сезон, сообщил «РИА Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По его словам, запрет на годовую рассрочку сделает систему расчетов более прозрачной и понятной для собственников, позволяя им соотносить суммы в квитанциях с реальными показаниями приборов учета.
«С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят», — пояснил Якубовский.
Однако парламентарий отметил и минусы нового порядка — счета в отопительный сезон станут значительно выше, чем при равномерной оплате.
С 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги в России увеличатся в среднем на 11,9%, сообщил в декабре 2024 года заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Этот рост будет неравномерным по регионам, в зависимости от различных факторов, таких как инфраструктура, благоустройство жилья и объемы коммунальных услуг, уточнил депутат.
Колунов объяснил необходимость повышения тарифов инфляцией, добавив, что в дальнейшем планируется еще два повышения: на 5,4% в 2026 году и на 4,8% в 2027 году.
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