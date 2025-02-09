На Украине анонсировали ограничение подачи электричества для бизнеса
На Украине 10 февраля введут ограничения электроснабжения для бизнеса и промышленности. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго» (национальная энергетическая компания Украины).
Ограничения будут действовать с 06:00 до 21:00 по местному времени (7:00 - 22:00 мск) в понедельник, 10 февраля. Причиной введения ограничительных мер стало повреждение энергообъектов в результате атак, говорится в сообщении.
В компании заявили, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования. Отключения бытовых потребителей пока не прогнозируются, однако режим и объем ограничений могут изменяться в течение дня.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт в октябре 2024 года предупреждал, что на Украине при неблагоприятном развитии событий ограничения электроснабжения зимой не будут превышать восьми часов в сутки.
По его словам, компания готовится к различным сценариям, включая возможное продолжение атак на энергетическую инфраструктуру. В случае реализации худшего из них, при текущих объемах импорта электроэнергии, отключения в самые холодные дни составят не более двух очередей графиков, что эквивалентно восьми часам.
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