 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине анонсировали ограничение подачи электричества для бизнеса

Сюжет
Военная операция на Украине

На Украине 10 февраля введут ограничения электроснабжения для бизнеса и промышленности. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго» (национальная энергетическая компания Украины).

Ограничения будут действовать с 06:00 до 21:00 по местному времени (7:00 - 22:00 мск) в понедельник, 10 февраля. Причиной введения ограничительных мер стало повреждение энергообъектов в результате атак, говорится в сообщении.

В компании заявили, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования. Отключения бытовых потребителей пока не прогнозируются, однако режим и объем ограничений могут изменяться в течение дня.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

G7 потребовала от Украины ввести новых людей в набсовет «Укрэнерго»
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт в октябре 2024 года предупреждал, что на Украине при неблагоприятном развитии событий ограничения электроснабжения зимой не будут превышать восьми часов в сутки.

По его словам, компания готовится к различным сценариям, включая возможное продолжение атак на энергетическую инфраструктуру. В случае реализации худшего из них, при текущих объемах импорта электроэнергии, отключения в самые холодные дни составят не более двух очередей графиков, что эквивалентно восьми часам.

Читайте РБК в Telegram.

WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в Гуантанамо

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

Топ-10 сетей фастфуда в России по количеству точек. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Украина электроэнергия ограничение «Укрэнерго»
Материалы по теме
Украина запросила у пяти стран импорт электроэнергии
Политика
Украина поставит Молдавии электроэнергию
Политика
После обстрела Донецка без электроэнергии остались более 70 тыс. человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Посол сообщил о приглашении Пашиняна на 80-летие Победы в МосквеПолитика, 00:46
Финляндия проведет свое расследование после взрыва в танкере в Усть-ЛугеПолитика, 00:30
Экзит-полы показали победу правящих сил на выборах в парламент КосовоПолитика, 00:15
Супербоул — мимо. Как Кендрик Ламар создал спортивный гимнСпорт, 00:01
Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенникамиТехнологии и медиа, 00:01
Эксперты предсказали сохранение ключевой ставки на историческом максимумеФинансы, 00:01
В Харьковской области прекратилась добыча газа на месторождении в ВодяномПолитика, 09 фев, 23:50
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Овечкин броском шайбы травмировал вратаря «Юты» Ингрэма в матче НХЛСпорт, 09 фев, 23:46
На Украине анонсировали ограничение подачи электричества для бизнесаПолитика, 09 фев, 23:30
«Актера на сцене обязательно выдадут глаза»: карьера Олега СтриженоваОбщество, 09 фев, 23:15 
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 09 фев, 23:07
Глава ЕК заявила о «новой повестке» в США и готовности к диалогуПолитика, 09 фев, 22:39
В Алтайском крае в колонии умер старейший заключенный в РоссииОбщество, 09 фев, 22:20
Маск предложил закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»Политика, 09 фев, 22:14