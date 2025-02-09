В Алтайском крае в колонии умер старейший заключенный в России
В исправительной колонии в Алтайском крае умер старейший заключенный России Александр Анискин, ему было 84 года, сообщает «Барнаул Онлайн» со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону (УФСИН). Об этом также сообщает местное агентство «Амител» со ссылкой на ведомство.
По его данным, мужчина скончался от инсульта в день своего освобождения — 30 января. При этом, как отмечается, Анискин страдал рядом хронических заболеваний.
Утром заключенный почувствовал себя плохо, его госпитализировали в больницу, где он и умер, уточняет агентство. В настоящее время Следственный комитет по городу Рубцову начал проверку в связи со смертью Анискина.
Телеграм-канал Shot сообщает другую версию произошедшего. По его данным, тело мужчины, на которого, вероятно, напали другие заключенные, нашли в колонии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и отеком головного мозга, а также сильной гематомой.
Как сообщает канал, Анискинка осудили в 2020 году на восемь лет за убийство знакомого во время ссоры.
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