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Ученые предупредили о магнитных бурях из-за корональной дыры на Солнце

Магнитная буря обрушится на Землю 10 февраля из-за огромной дыры на Солнце
Фото: Michael Steele / Getty Images
Фото: Michael Steele / Getty Images

В связи с возвращением огромной корональной дыры на Солнце 10 февраля на Земле ожидаются магнитные бури, предупреждают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

«Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце <...> возвращается к Земле», — говорится в сообщении.

Так, в ночь на 10 февраля могут ощущаться первые последствия, которые сохранятся до «середины недели, и не исключено, что и до конца».

«Модели обещают первые слабые магнитные бури уже завтра, в понедельник, но поживем — увидим», — уточняют ученые.

Согласно прогнозу, слабая магнитная буря класса G1 обрушится на Землю 10 февраля с 3:00 до 6:00 мск. На протяжении трех часов ей будет предшествовать возбужденная магнитосфера, которая также продлится до 9:00 утра после магнитной бури. Возбужденная магнитосфера также ожидается и во вторник, 11 февраля, с полуночи до 6:00 мск.

Корональная дыра — это участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из короны Солнца уходит в межпланетное пространство. В этих зонах светящееся вещество исчезает и образуются темные области. Главное свойство корональных дыр — они ускоряют солнечный ветер в окружающем пространстве.

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Фото:Роман Храмовник / ТАСС

В прошлый раз корональная дыра на Солнце возникла в середине января 2025 года. Тогда прогнозов на магнитные бури не было.

«Последняя буря была зарегистрирована еще 4 января, и с тех пор планета испытывала лишь умеренные возмущения», — сообщили ученые лаборатории.

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Теги
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