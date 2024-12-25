 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Эксперты оценили силу магнитной бури, которая произойдет 25 декабря

Астрофизик Назаров: магнитная буря 25 декабря не будет рекордной

Магнитная буря 25 декабря продлится менее суток, а ее уровень будет далеко не рекордным, Об этом РБК рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что выброс солнечного вещества, который произошел в результате вспышки на Солнце 23 декабря, станет причиной магнитной бури на Земле. Прогнозы показывают, что выброс корональной массы, вызванный этой вспышкой, придет на Землю 25 декабря во второй половине дня. После 15:00 мск начнется магнитная буря слабого или среднего уровня (классы G1–G2, максимальный — G5), которая продлится 8–10 часов. Это явление также может вызвать полярное сияние, которое смогут увидеть жители северных регионов.

«23 и 24 [декабря] были вспышки. Самая мощная из них была в обед 23 числа. Она почти достигла уровня Х. <...> это самый мощный класс вспышек на Солнце. Но конкретно эта вспышка была достаточно короткая, и она не была направлена прямо на Землю, и она не привела к выбросу большого количества вещества. Поэтому, конечно, вещество к нам прилетит, но его будет нерекордное количество. И магнитная буря, которая ожидается 25-го числа, она тоже не рекордная по величине», — отметил он.

Магнитная буря опустится, скорее всего, только в северные широты. Это значит, что жители Кольского полуострова, возможно, Архангельска и Санкт-Петербурга смогут увидеть полярное сияние «при наличии хорошей погоды». Однако, москвичи и жители средних широт вряд ли смогут наблюдать за явлением, полагает Назаров. Он уточнил, что сияние ожидается 25 декабря вечером, к утру 26-го магнитная буря, скорее всего, стихнет.

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов сообщил РБК, что вспышка произошла в восточной части солнца, направленной не в сторону Земли, поэтому вероятность магнитной бури низкая, а ее уровень прогнозируется ниже G1. Такие условия уже стали для землян повседневностью, указал он.

Земле предсказали магнитную бурю и северное сияние от вспышки на Солнце
Общество
Фото:Leon Neal / Getty Images

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в разговоре с РБК объяснил механизм появления магнитных бурь на Земле.

«На Солнце есть вспышки, пятна. На Земле может начаться магнитная буря, если выброс плазмы будет, во-первых, сгенерирован на Солнце, во-вторых, выброшен в сторону Земли, в-третьих, попадет по Земле, и в-четвертых, будет иметь конфигурацию, которая способствует началу магнитной бури», — сказал он. Ученый добавил, что даже если вспышка произошла, не факт, что все эти события появятся.

Он отметил, что 2023-2025 годы — время максимума солнечной активности. При этом, по его словам вспышка, произошедшая 23 декабря — неуникальная, а говорить можно лишь о малой магнитной буре.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
магнитная буря вспышка на Солнце Северное сияние
Материалы по теме
Земле предсказали магнитную бурю и северное сияние от вспышки на Солнце
Общество
Синоптики предупредили о магнитной буре и северном сиянии
Общество
Cолнечная магнитная буря накрыла Землю
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
Гладков ответил на данные о подмене украинцами петард взрывчаткойПолитика, 03:02
Эксперты оценили силу магнитной бури, которая произойдет 25 декабряОбщество, 02:44
NYP узнала о 100% настрое Трампа овладеть Гренландией и Панамским каналомПолитика, 02:11
СК проверит информацию о рейдерском захвате квартир москвичейПолитика, 01:49
«Ъ» узнал о новом обвинении против замглавы «Роскосмоса» из-за взятокОбщество, 01:15
Три человека погибли из-за выезда легковушки на «встречку» в ПодмосковьеОбщество, 00:55
Семь причин ездить на Lada AuraРБК и Автоваз, 00:37
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Fox News узнал, что США чуть не сбили свой второй самолет в Красном мореПолитика, 00:37
ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиянФинансы, 00:00
В Иране решили разблокировать WhatsApp и Google PlayТехнологии и медиа, 24 дек, 23:57
Путин обсудил с президентом Таджикистана итоги сотрудничества за 2024 годПолитика, 24 дек, 23:47
Кулеба допустил нападение Украины на Россию, если Киев не возьмут в НАТОПолитика, 24 дек, 23:27
Билла Клинтона выписали из больницы после гриппаПолитика, 24 дек, 23:19
Минобороны Украины попросило отсрочку на разработку условий демобилизацииПолитика, 24 дек, 22:44