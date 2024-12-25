Эксперты оценили силу магнитной бури, которая произойдет 25 декабря

Магнитная буря 25 декабря продлится менее суток, а ее уровень будет далеко не рекордным, Об этом РБК рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что выброс солнечного вещества, который произошел в результате вспышки на Солнце 23 декабря, станет причиной магнитной бури на Земле. Прогнозы показывают, что выброс корональной массы, вызванный этой вспышкой, придет на Землю 25 декабря во второй половине дня. После 15:00 мск начнется магнитная буря слабого или среднего уровня (классы G1–G2, максимальный — G5), которая продлится 8–10 часов. Это явление также может вызвать полярное сияние, которое смогут увидеть жители северных регионов.

«23 и 24 [декабря] были вспышки. Самая мощная из них была в обед 23 числа. Она почти достигла уровня Х. <...> это самый мощный класс вспышек на Солнце. Но конкретно эта вспышка была достаточно короткая, и она не была направлена прямо на Землю, и она не привела к выбросу большого количества вещества. Поэтому, конечно, вещество к нам прилетит, но его будет нерекордное количество. И магнитная буря, которая ожидается 25-го числа, она тоже не рекордная по величине», — отметил он.

Магнитная буря опустится, скорее всего, только в северные широты. Это значит, что жители Кольского полуострова, возможно, Архангельска и Санкт-Петербурга смогут увидеть полярное сияние «при наличии хорошей погоды». Однако, москвичи и жители средних широт вряд ли смогут наблюдать за явлением, полагает Назаров. Он уточнил, что сияние ожидается 25 декабря вечером, к утру 26-го магнитная буря, скорее всего, стихнет.

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества Александр Иванов сообщил РБК, что вспышка произошла в восточной части солнца, направленной не в сторону Земли, поэтому вероятность магнитной бури низкая, а ее уровень прогнозируется ниже G1. Такие условия уже стали для землян повседневностью, указал он.

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в разговоре с РБК объяснил механизм появления магнитных бурь на Земле.

«На Солнце есть вспышки, пятна. На Земле может начаться магнитная буря, если выброс плазмы будет, во-первых, сгенерирован на Солнце, во-вторых, выброшен в сторону Земли, в-третьих, попадет по Земле, и в-четвертых, будет иметь конфигурацию, которая способствует началу магнитной бури», — сказал он. Ученый добавил, что даже если вспышка произошла, не факт, что все эти события появятся.

Он отметил, что 2023-2025 годы — время максимума солнечной активности. При этом, по его словам вспышка, произошедшая 23 декабря — неуникальная, а говорить можно лишь о малой магнитной буре.