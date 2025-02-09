Маск обвинил школы Калифорнии в навязывании детям идей коммунизма

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Глава департамента эффективности правительства (DOGE), предприниматель Илон Маск обвинил школы Калифорнии во внушении детям идей «расизма, сексизма и коммунизма». Об этом он написал на своей странице в X.

«Учителя в Калифорнии тратят свое время на пропаганду расизма, сексизма и коммунизма, вместо того чтобы обучать их [учеников] навыкам, которые помогут им добиться успеха в жизни», — говорится в посте.

Маск также добавил, что пропаганде пора «положить конец».

Так он ответил на публикацию одного из пользователей соцсети, в которой приводилась статья газеты Wall Street Journal о том, что учителя штата Калифорния требуют повышения заплаты из-за низкой успеваемости учеников.