Маск обвинил школы Калифорнии в навязывании детям идей коммунизма
Глава департамента эффективности правительства (DOGE), предприниматель Илон Маск обвинил школы Калифорнии во внушении детям идей «расизма, сексизма и коммунизма». Об этом он написал на своей странице в X.
«Учителя в Калифорнии тратят свое время на пропаганду расизма, сексизма и коммунизма, вместо того чтобы обучать их [учеников] навыкам, которые помогут им добиться успеха в жизни», — говорится в посте.
Маск также добавил, что пропаганде пора «положить конец».
Так он ответил на публикацию одного из пользователей соцсети, в которой приводилась статья газеты Wall Street Journal о том, что учителя штата Калифорния требуют повышения заплаты из-за низкой успеваемости учеников.
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