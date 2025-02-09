В Самарской области произошла авария на нефтепроводе
В Самарской области накануне произошла авария на местном нефтепроводе, площадь загрязнений составила около 500 кв. м, сообщает МЧС по региону.
К 13:30 8 февраля площадь загрязнений была 700 кв. м.
«Поступило сообщение об обнаружении розлива нефтесодержащей жидкости (эмульсия) из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения», — говорится в сообщении.
Как уточнило ведомство, никто не пострадал, пожар в результате происшествия также не возник. В день аварии специалисты установили временное герметизирующее устройство, после чего заново запустили нефтепровод. В ликвидации разлива нефтепродуктов участвуют 26 человек, а также 12 единиц техники.
В план действий ведомства на воскресенье, 9 февраля, входит вывоз и рекультивация загрязненного грунта, его будут свозить на специальный полигон.
В сентябре 2024 года на нефтепроводе на территории Гаршинского месторождения в Курманаевском районе в Оренбургской области возник пожар. По данным Baza, возгорание возникло в результате сварочных работ. Тогда погибли два человека.
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