В Самарской области из-за аварии разлились нефтепродукты на площади 500 кв. м

В Самарской области произошла авария на нефтепроводе

В Самарской области накануне произошла авария на местном нефтепроводе, площадь загрязнений составила около 500 кв. м, сообщает МЧС по региону.

К 13:30 8 февраля площадь загрязнений была 700 кв. м.

«Поступило сообщение об обнаружении розлива нефтесодержащей жидкости (эмульсия) из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения», — говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, никто не пострадал, пожар в результате происшествия также не возник. В день аварии специалисты установили временное герметизирующее устройство, после чего заново запустили нефтепровод. В ликвидации разлива нефтепродуктов участвуют 26 человек, а также 12 единиц техники.

В план действий ведомства на воскресенье, 9 февраля, входит вывоз и рекультивация загрязненного грунта, его будут свозить на специальный полигон.

В сентябре 2024 года на нефтепроводе на территории Гаршинского месторождения в Курманаевском районе в Оренбургской области возник пожар. По данным Baza, возгорание возникло в результате сварочных работ. Тогда погибли два человека.