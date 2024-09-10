Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области

Фото: Прокуратура Оренбургской области

На территории Гаршинского месторождения в Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар на нефтепроводе, два человека погибли, сообщила прокуратура региона.

По факту произошедшего начата проверка, на место выехал и.о. прокурора Курманаевского района Иван Вялых.

«В рамках организованной проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов», — говорится в сообщении оренбургской прокуратуры.

Baza пишет, что пожар возник во время сварочных работ, помимо гибели двух человек, трое получили ранения.