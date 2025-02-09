Около озера Рица нашли труп пропавшего россиянина
Труп жителя Тюменской области Алексея Берестнева нашли в обрыве Рицинского ущелья, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
По данным ведомства, последним местом нахождения россиянина оказалась смотровая площадка скалы «Прощай, Родина» в Рицинском национальном реликтовом парке.
«По факту гибели гражданина Берестнева проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Россиянин 1986 года рождения пропал 30 января в районе самого большого озера в республике, расположенного на территории парка. В МЧС Абхазии сообщение о его пропаже поступило в 4:30 мск 2 февраля.
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