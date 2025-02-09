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Общество ,  
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Около озера Рица нашли труп пропавшего россиянина

МВД Абхазии нашло труп пропавшего в январе около озера Рица россиянина
Фото: mvd_raa / Telegram
Фото: mvd_raa / Telegram

Труп жителя Тюменской области Алексея Берестнева нашли в обрыве Рицинского ущелья, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

По данным ведомства, последним местом нахождения россиянина оказалась смотровая площадка скалы «Прощай, Родина» в Рицинском национальном реликтовом парке.

«По факту гибели гражданина Берестнева проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Около озера Рица пропал российский турист
Общество
Озеро Рица

Россиянин 1986 года рождения пропал 30 января в районе самого большого озера в республике, расположенного на территории парка. В МЧС Абхазии сообщение о его пропаже поступило в 4:30 мск 2 февраля.

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Теги
Россия Абхазия турист труп пропавший турист МВД
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