Центр «Я здорова» остановил работу из-за случаев сепсиса после операций
Медицинский центр «Я здорова» в Москве приостановил свою работу из-за случаев сепсиса у пациенток (инфекционное заражение крови) после проведения операций, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора столицы в телеграм-канале.
«Поступила информация <...> о случаях сепсиса после проведения операций у пациенток медицинского центра «Я здорова», — говорится в сообщении. Отмечается, что центр находится на проспекте Андропова, 42, корп. 1.
Ведомство начало эпидемиологическое расследование, поэтому клиника приостановила свою работу до получения результатов.
Ранее пресс-службы Росздравнадзора сообщила, что в Москве несколько женщин были госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО в частной столичной клинике. Однако о какой именно клинике идет речь, ведомство не уточнило. По данным источника РЕН ТВ, всего в больницу с симптомами сепсиса и лихорадки попали пять женщин.
«Я здорова» — это медицинский центр, который занимается репродуктивным здоровьем, а также является клинической базой кафедры акушерства и гинекологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН.
В качестве основных направлений деятельности клиники на сайте центра указаны, в частности, акушерство и гинекология, в том числе хирургия и ЭКО.
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