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Общество ,  
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В Москве двое взрослых погибли и ребенок пострадал из-за наезда машины

Фото: mosmsk / VK
Фото: mosmsk / VK

В Москве внедорожник Tank 500 наехал на трех пешеходов, двое из них скончались, третий пострадал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло на улице Героя России Чернышева, в районе дома 11, в Новой Москве.

По информации Агентства городских новостей «Москва», двое погибших — взрослые. Выживший — ребенок, его доставили в больницу санитарным вертолетом.

При столкновении трех автомобилей на МКАД погиб человек
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2 февраля на 36-м километре МКАД произошла авария с участием нескольких транспортных средств. Сначала на трассе столкнулись два легковых автомобиля. Затем, пока владельцы машин оформляли ДТП, в автомобили врезалась грузовая машина.

В результате этого столкновения получил серьезные травмы один мужчина, он скончался в карете скорой помощи, сообщили в столичном департаменте транспорта.

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Теги
ДТП автокатастрофа новости погибшие ребенок пострадавшие Новая Москва
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