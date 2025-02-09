Среди напавших на полицейского в Дербенте был сын экс-главы района

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Один из напавших на полицейского в Дербенте является сыном бывшего главы Табасаранского района Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Личность двух других подозреваемых собеседник агентства не раскрыл.

Район с 2019 года возглавляет Магомед Курбанов. В конце января 2025 года его переизбрали на пост главы района.

С 2013 по 2019 год Табасаранским районом руководил Алавудин Мирзабалаев.

Ранее в Дербенте задержали троих подозреваемых в стрельбе по полицейскому при исполнении. Мужчины избили сотрудника правоохранительных органов, один из нападавших отобрал оружие у полицейского и не менее восьми раз выстрелил в него.

Подозреваемых задержали, суд в ближайшее время примет решение об избрании им меры пресечения. СК завел дело по ст. 317 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов — и п. «б» ч. 4 ст. 226 — хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.