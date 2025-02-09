В Дербенте задержали мужчин, восемь раз выстреливших в полицейского
В Дербенте задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского при исполнении, сообщила пресс-служба управления СК по Дагестану.
По версии следствия, трое мужчин нарушали общественный порядок рядом с одним из заведений города. После группа напала на сотрудника полиции и избила.
Один из подозреваемых отобрал оружие у сотрудника правоохранительных органов и не менее восьми раз выстрелил в него, ранив работника полиции.
Подозреваемые скрылись с места преступления, позднее их поймали. СК завел дело по ст. 317 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов — и п. «б» ч. 4 ст. 226 — хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.
В дагестанской прокуратуре сообщили, что на место происшествия для координации выехал прокурор Дербента Алексей Морозов.
В августе 2024 года в Дагестане одетый в женский никаб мужчина открыл огонь по полицейским при проверке документов. 41-летний уроженец Чечни Aли Демильханов передвигался на автомобиле ВАЗ 111730 и начал стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, когда они изучали его удостоверение.
Двое полицейских получили ранения, их госпитализировали. По информации «РИА Новости», мужчину несколько лет разыскивали по подозрению в участии в бандитском подполье.
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