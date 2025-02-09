 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Дербенте задержали мужчин, восемь раз выстреливших в полицейского

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Дербенте задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского при исполнении, сообщила пресс-служба управления СК по Дагестану.

По версии следствия, трое мужчин нарушали общественный порядок рядом с одним из заведений города. После группа напала на сотрудника полиции и избила.

Один из подозреваемых отобрал оружие у сотрудника правоохранительных органов и не менее восьми раз выстрелил в него, ранив работника полиции.

Подозреваемые скрылись с места преступления, позднее их поймали. СК завел дело по ст. 317 Уголовного кодекса — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов — и п. «б» ч. 4 ст. 226 — хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

В дагестанской прокуратуре сообщили, что на место происшествия для координации выехал прокурор Дербента Алексей Морозов.

В Дагестане мужчина в никабе открыл огонь по полицейским
Общество
Aли Демильханов

В августе 2024 года в Дагестане одетый в женский никаб мужчина открыл огонь по полицейским при проверке документов. 41-летний уроженец Чечни Aли Демильханов передвигался на автомобиле ВАЗ 111730 и начал стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, когда они изучали его удостоверение.

Двое полицейских получили ранения, их госпитализировали. По информации «РИА Новости», мужчину несколько лет разыскивали по подозрению в участии в бандитском подполье.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Дербент Дагестан полиция стрельба
Материалы по теме
«Ъ» раскрыл подробности дела о терактах в Дербенте и Махачкале
Политика
ФСБ показала кадры задержания членов террористической группы в Дагестане
Политика
В Техасе неизвестный открыл стрельбу и ранил четырех полицейских
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Российским теннисистам указали гражданство на сайте турнира в МарселеСпорт, 12:27
Ким Чен Ын пообещал «неизменную поддержку» российской армииПолитика, 12:16
Российская армия взяла Орехово-Василевку в ДНРПолитика, 12:07
В Дербенте задержали мужчин, восемь раз выстреливших в полицейскогоОбщество, 12:02
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40
Красиво и модно: зачем переодели работников дома культуры «ГЭС-2»РБК и ГЭС-2, LIME, 11:40
Захарова заявила, что Зеленский сам назвал способ завершения конфликтаПолитика, 11:36
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
WP рассказала о попавших в «черную дыру» мигрантах в ГуантанамоПолитика, 11:33
Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с ПутинымПолитика, 11:20
Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Кирсанова похоронят 22 февраляОбщество, 11:07
Почему Эквадор закрыл границы на период всеобщих выборовПолитика, 11:05
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
В Госдуме подготовили законопроект о сокращенной рабочей неделеОбщество, 10:40
Экс-руководство Климовского завода патронов заподозрили в вымогательствеОбщество, 10:28