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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила, что Зеленский сам назвал способ завершения конфликта

Захарова: Зеленский сам назвал способ завершения конфликта за сутки
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский уже сам называл путь к тому, чтобы за сутки завершить конфликт Москвы и Киева, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, существует объяснение, почему боевые действия могут закончиться в течение 24 часов.

«На это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — сказала Захарова.

Представительница МИДа отметила, что Москва до начала военной операции была готова к переговорам, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.

Трамп раскрыл план по гарантиям безопасности для Украины
Политика
Владимир Зеленский

В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп заявлял, что может урегулировать конфликт России и Украины за сутки.

Ранее Трамп и российский президент Владимир Путин выражали готовность к проведению встречи для обсуждения мирных переговоров Москвы и Киева.

Российская сторона требует признания своего суверенитета над новыми регионами и вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, а также официального признания Киевом утраты этих регионов и Крыма. Кроме того, Москва настаивает на демилитаризации Украины, ее внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе.

Украинские власти хотят получить гарантии безопасности и хотя бы частичного вступления в НАТО, а также не желают юридически отказываться от утраченных регионов.

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Мария Захарова Военная операция на Украине Владимир Зеленский Украина Россия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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