Мария Захарова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский уже сам называл путь к тому, чтобы за сутки завершить конфликт Москвы и Киева, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, существует объяснение, почему боевые действия могут закончиться в течение 24 часов.

«На это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — сказала Захарова.

Представительница МИДа отметила, что Москва до начала военной операции была готова к переговорам, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.

В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп заявлял, что может урегулировать конфликт России и Украины за сутки.

Ранее Трамп и российский президент Владимир Путин выражали готовность к проведению встречи для обсуждения мирных переговоров Москвы и Киева.

Российская сторона требует признания своего суверенитета над новыми регионами и вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, а также официального признания Киевом утраты этих регионов и Крыма. Кроме того, Москва настаивает на демилитаризации Украины, ее внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе.

Украинские власти хотят получить гарантии безопасности и хотя бы частичного вступления в НАТО, а также не желают юридически отказываться от утраченных регионов.