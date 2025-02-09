Захарова заявила, что Зеленский сам назвал способ завершения конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский уже сам называл путь к тому, чтобы за сутки завершить конфликт Москвы и Киева, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью «РИА Новости».
По словам дипломата, существует объяснение, почему боевые действия могут закончиться в течение 24 часов.
«На это же ответил сам Зеленский. Он же сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — сказала Захарова.
Представительница МИДа отметила, что Москва до начала военной операции была готова к переговорам, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.
В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп заявлял, что может урегулировать конфликт России и Украины за сутки.
Ранее Трамп и российский президент Владимир Путин выражали готовность к проведению встречи для обсуждения мирных переговоров Москвы и Киева.
Российская сторона требует признания своего суверенитета над новыми регионами и вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, а также официального признания Киевом утраты этих регионов и Крыма. Кроме того, Москва настаивает на демилитаризации Украины, ее внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе.
Украинские власти хотят получить гарантии безопасности и хотя бы частичного вступления в НАТО, а также не желают юридически отказываться от утраченных регионов.
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