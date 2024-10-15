Бросившая младенца в Турции женщина заявила, что не знала о беременности
Россиянка Екатерина Бурназкина, которая бросила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, утверждает, что не знала о своей беременности, сообщает турецкое агентство Velev.
«Я не знала, что беременна», — заявила женщина во время дачи показаний полиции.
Как пишет агентство, после ее доставили в суд, где Бурназкиной в качестве меры пресечения выбрали содержание под стражей.
Инцидент произошел вечером 13 октября. Женщина перед вылетом в Москву зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями.
По данным Velev, россиянка была вместе со своей матерью Еленой Бурназкиной. Они оставили младенца в уборной и пошли на паспортный контроль. Новорожденного через 12 минут нашла уборщица.
Младенца доставили в больницу после оказания первой медицинской помощи. Его мать также доставили в другую больницу, после лечения она дала показания полиции.
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