В Госдуме предложили уведомлять семьи владельцев брошенных участков
Родственников владельцев земельных участков, которые давно их забросили и просто не пользуются ими, предложили информировать о риске потери этих земель. Соответствующее обращение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил вице-премьеру России Дмитрию Патрушеву.
«Пожилые хозяева таких участков часто уже не могут ухаживать за ними, но хотят оставить землю в наследство своим детям и внукам», — пояснил Чернышов в телеграм-канале.
Закон об изъятии неиспользуемых земель вступит в силу 1 марта 2025 года. После его вступления в силу неосвоенные участки смогут изымать через пять-семь лет после истечения срока на освоение земли в три года. До принятия решения об изъятии владельцу дадут возможность устранить нарушения. Закон коснется в первую очередь проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками.
Читайте РБК в Telegram
Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»
Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»
РБК запускает винный салон. Расписание
В России начали производить автомобили Voyah
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Когда могут изъять неосвоенный участок
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов