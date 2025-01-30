В Госдуме предложили уведомлять семьи владельцев брошенных участков

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Родственников владельцев земельных участков, которые давно их забросили и просто не пользуются ими, предложили информировать о риске потери этих земель. Соответствующее обращение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил вице-премьеру России Дмитрию Патрушеву.

«Пожилые хозяева таких участков часто уже не могут ухаживать за ними, но хотят оставить землю в наследство своим детям и внукам», — пояснил Чернышов в телеграм-канале.

Закон об изъятии неиспользуемых земель вступит в силу 1 марта 2025 года. После его вступления в силу неосвоенные участки смогут изымать через пять-семь лет после истечения срока на освоение земли в три года. До принятия решения об изъятии владельцу дадут возможность устранить нарушения. Закон коснется в первую очередь проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками.