 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Госдуме предложили уведомлять семьи владельцев брошенных участков

Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Родственников владельцев земельных участков, которые давно их забросили и просто не пользуются ими, предложили информировать о риске потери этих земель. Соответствующее обращение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил вице-премьеру России Дмитрию Патрушеву.

«Пожилые хозяева таких участков часто уже не могут ухаживать за ними, но хотят оставить землю в наследство своим детям и внукам», — пояснил Чернышов в телеграм-канале.

Госдума обратится в конгресс и ООН из-за подготовки покушения на Путина
Политика
Владимир Путин

Закон об изъятии неиспользуемых земель вступит в силу 1 марта 2025 года. После его вступления в силу неосвоенные участки смогут изымать через пять-семь лет после истечения срока на освоение земли в три года. До принятия решения об изъятии владельцу дадут возможность устранить нарушения. Закон коснется в первую очередь проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками.

Читайте РБК в Telegram

Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

В России начали производить автомобили Voyah

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Когда могут изъять неосвоенный участок

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Госдума земельные участки вице-спикер
Материалы по теме
Госдума обратится в конгресс и ООН из-за подготовки покушения на Путина
Политика
Госдума рассмотрит проект о продлении программы маткапитала до 2030 года
Общество
КС обязал компенсировать потери садоводов в Сочи после изъятия земель
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
Акции «ИКС 5» обновили исторический максимумИнвестиции, 11:55
Фигуристов Ефимовой и Митрофанова не было в разбившемся в США самолетеСпорт, 11:52
В Швеции «сжигателя Корана» застрелили накануне вынесения приговораОбщество, 11:49
Посол заявил о проблемах с российскими картами в Турции из-за санкцийПолитика, 11:47
Столкнувшийся с вертолетом самолет American Airlines развалился надвоеОбщество, 11:43
«Заработать на 50% больше». Будет ли в России бум иностранных инвестицийPro, 11:40
«Дом.рф» объяснил отличие нынешней ситуации в строительстве от 2014 годаНедвижимость, 11:37
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Фигуристки Морозовой не было на борту разбившегося в США самолетаСпорт, 11:36
В суде Лондона завершили многолетний спор о разделе московских рынковБизнес, 11:34
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 11:33
Крушение самолета с российскими фигуристами в США. ГлавноеОбщество, 11:31
Меньшее из зол или новая угроза: что известно о вреде электронных сигаретPro, 11:25
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсахБизнес, 11:25
В Госдуме предложили уведомлять семьи владельцев брошенных участковОбщество, 11:23