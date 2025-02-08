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Политика ,  
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Полуголая женщина прервала саммит в Мадриде с участием Орбана и Ле Пен

Фото: Ana Beltran / Reuters
Фото: Ana Beltran / Reuters

Активистка движения Femen с обнаженной грудью прервала саммит лидеров партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы», проходивший в отеле на окраине Мадрида. Об этом сообщила испанская газета ELDiario.es.

Надпись на обнаженной груди женщины гласила «Сделаем Европу снова антифашистской», выражая протест против участников мероприятия. Как уточняет издание, саммит проходит под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», по аналогии со слоганом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Сотрудники службы безопасности задержали женщину. Полиция запретила журналистам снимать происходящее.

Саммит «Патриоты Европы», объединяющий политические партии одноименной группы Европарламента под председательством лидера партии Vox Сантьяго Абаскаля, проходит в Мадриде 7 и 8 февраля. Мероприятие собрало таких политиков, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер ультраправой партии Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен и председатель правой партии Испании «Голос» Сантьяго Абаскаль.

Фракция «Патриоты Европы» в Европарламенте была сформирована после выборов в Европарламент в 2024 году. В нее входят 86 депутатов Европарламента.

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В ноябре 2018 года активистка движения Femen попыталась помешать проезду кортежа президента США Дональда Трампа в Париже. Женщина, обнаженная по пояс, выбежала на дорогу на Елисейских Полях и подошла к кортежу на несколько метров, прежде чем ее задержала полиция. Всего в акции принимали участие три женщины. Одной из них удалось подойти к кортежу, в то время как две другие были задержаны, когда перепрыгнули через ограждение. На груди у активисток были надписи: «Фальшивые миротворцы, истинные диктаторы» и «Парад лицемерия».

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Теги
Персоны
саммит Мадрид активистка FEMEN Виктор Орбан Марин Ле Пен
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Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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