Активистка Femen пыталась помешать проезду кортежа Трампа в Париже

Активистка выбежала на дорогу во время проезда кортежа президента США Дональда Трампа на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что обнаженная по пояс женщина приблизилась к кортежу и оказалась от него в нескольких метрах, прежде чем​ ее задержала полиция.

Движение Femen заявило, что акцию устроила их активистка. По данным полиции, в связи с инцидентом задержаны два человека.

Как уточняет Le Parisien, активисток было три. Одной из них удалось подбежать к кортежу, а двух других задержали, как только они перепрыгнули через ограждение. На груди у активисток были надписи: «Фальшивые миротворцы, истинные диктаторы» и «Парад лицемерия».

Накануне три активистки Femen устроили протест у Триумфальной арки. Они держали плакаты с надписью: «Добро пожаловать, военные преступники».

11 ноября в Париже проходят торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Боевые действия прекратились 11 ноября 1918 года при подписании Компьенского перемирия, итоговый Версальский мирный договор был подписан в следующем году, 28 июня 1919 года.

Прибывшие в Париж мировые лидеры примут участие в церемонии у Триумфальной арки, после чего направятся на обед в Елисейский дворец.