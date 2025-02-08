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Суд в Калининграде арестовал мать мальчика, убитого отчимом

Суд в Калининграде арестовал мать мальчика, убитого отчимом
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Мать мальчика, убитого в городе Черняховске Калининградской области своим отчимом, взяли под стражу до 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Ленинградский районный суд Калининграда удовлетворил ходатайство следователя об избрании меру пресечения в виде заключения под стражу для 30-летней женщины, которая обвиняется в совершении ряда преступлений, включая истязания, оставление в опасности и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии следствия, с сентября 2023 года по февраль 2025 года мать и ее супруг регулярно подвергали насилию двух своих детей. 1 февраля 2025 года, после того как мужчина избил ее семилетнего сына, женщина не оказала ему помощь, оставив ребенка в критическом состоянии.

Ведомство обосновало необходимость ареста тем, что обвиняемая может скрыться, оказать давление на свою дочь, проживающую с ней в одной квартире, а также уничтожить доказательства.

В ходе судебного заседания обвиняемая и ее защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следствия, несовершеннолетняя дочь женщины будет находиться у родственников. Постановление не вступило в законную силу.

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Накануне 2 февраля мальчик ушел из дома после ссоры с родителями и не вернулся. Мать обратилась в полицию, через два дня был задержан отчим ребенка. На допросе он признался, что избил мальчика за отказ выполнять физические упражнения. Мужчина также показал, как спрятал тело в спортивной сумке и попытался утопить ее.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти могли стать травмы головы, полученные в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Власти Черняховска объявили 6 февраля днем траура.

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Теги
убийство уголовное дело Калининградская область мать ребенок
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